Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

Константин Ильченко сообщил, что общий объем добычи угля в Украине в год составлял порядка 50 миллионов тонн, чего могло хватить украинцам на 1000 лет. Но, как отметил гость программы, нам всегда говорили, что его тяжело добывать и качество угля очень низкое. На фоне таких заявлений с 1990-х постепенно уничтожалась угольная отрасль Украины.

«Россия не отпускала Украину в свободное плавание, россия отыгрывала роль начальника порта, без которого ни одно судно не имеет право выйти в море. Украина – это маленькое судно, которое четко было привязано к причалу российскому. И если дать Украине в той ситуации взлететь экономически, то, с учетом менталитета украинцев, вот этот причальный канат будет безжалостно обрезан, и корабль поплывет сам», - сообщил Константин Ильченко.

Константин Ильченко отметил, что россия делала все возможное, чтобы решить две самые важные для себя задачи: убить украинскую экономику и убить украинскую армию. И убивать национальную экономику с маленьких фабрик нет смысла, поэтому россия решила сразу перекрыть Украине энергоносители и сделать ее зависимой от российских энергоносителей.

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