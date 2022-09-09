Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
Константин Ильченко сообщил, что общий объем добычи угля в Украине в год составлял порядка 50 миллионов тонн, чего могло хватить украинцам на 1000 лет. Но, как отметил гость программы, нам всегда говорили, что его тяжело добывать и качество угля очень низкое. На фоне таких заявлений с 1990-х постепенно уничтожалась угольная отрасль Украины.
«Россия не отпускала Украину в свободное плавание, россия отыгрывала роль начальника порта, без которого ни одно судно не имеет право выйти в море. Украина – это маленькое судно, которое четко было привязано к причалу российскому. И если дать Украине в той ситуации взлететь экономически, то, с учетом менталитета украинцев, вот этот причальный канат будет безжалостно обрезан, и корабль поплывет сам», - сообщил Константин Ильченко.
Константин Ильченко отметил, что россия делала все возможное, чтобы решить две самые важные для себя задачи: убить украинскую экономику и убить украинскую армию. И убивать национальную экономику с маленьких фабрик нет смысла, поэтому россия решила сразу перекрыть Украине энергоносители и сделать ее зависимой от российских энергоносителей.
Как писала ранее Politeka, Екатерина Котенкова рассказала, на что может повлиять отмена единого социального взноса.
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