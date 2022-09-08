Аналитик и юрист Андрей Вигиринский рассказал, что деоккупация Юга Украины может произойти по примеру Киевской области.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?».

«Если крайняя точка для нас это деоккупация Крыма, то закончится контрнаступление, когда произойдет освобождение Крыма. Говоря о временных рамках: пока у нас хватает вооружения и людей и пока потери будут соразмерны с целями, которые мы должны достичь, то наступление будет продолжаться», - отметил Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, понятие контрнаступления у многих людей отличается от реального понятия этого слова: контрнаступление – это длительный процесс, а не молниеносное занятие какого-то областного центра.

«Главнокомандующий ВСУ конкретно на этом этапе наступательной операции может не ставить занятие Херсона как цель, потому что Залужный точно владеет информацией об имеющемся ресурсе оружия, поэтому тактическая цель на определенный промежуток времени может не совпадать с ожиданием людей», - сказал Андрей Вигиринский.

Как отметил аналитик, для уменьшения количества жертв среди гражданских и военных военное командование Украины ставит цель, чтобы российские войска покидали территорию Херсона по тому примеру, как они покидали территорию Киевской области.

«Если они не могут закрепиться, находятся под постоянными ударами и то, что поставки для них ограничены, то при таких условиях нам не придется штурмовать город. Надо понимать, что контрнаступление в рамках областного центра – это разрушение, а это то, что российская пропаганда может использовать», - сказал Андрей Вигиринский.

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