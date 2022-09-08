Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Здесь есть определенное столкновение интересов Европы, которая заинтересована в том, чтобы найти ресурс, который будет ее питать, допустим, начиная с января. Европа понимает, что прайскепы, которые продавит вероятно правительство США через G7, наложит на нее дополнительные ограничения и дополнительные обременения с точки зрения финансов. Ну потому что для рынка Евросоюза нефть станет еще дороже в первую очередь», – сообщил Андрей Вигиринский.

По словам юриста, посредником нефти может стать Иран, имеющий 100 миллионов баррелей и который может поставить их европейским странам. И получается такая ситуация, что, с одной стороны, одни поддерживают радикальный сценарий по додавлению россии, стагнации бюджета рф. А с другой стороны, как сообщил юрист, находится сотрудничающий с россией Иран, поставляющий ей летательные аппараты, и он готов подписать соглашение с Европой по поставкам нефти и восполнению пробелов в европейской экономике.

«Одна информационная линия работает по тому, что у Ирана есть 100 миллионов баррелей нефти, и Ирану предлагается роль посредника. И есть другой информационный трек, продвигаемый американцами, о том, что Иран поставляет беспилотные летательные аппараты для войны россии на территории Украины», - отметил юрист.

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