Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».
«Понятно, что развивается информационное пространство, появляются разные источники и средства донесения информации. Соответственно, сейчас у нас больше возможностей, чем в Первую мировую войну или Французско-прусскую войну 1870 года. Разумеется, сейчас просто не выбросить листовки из самолета, раздать их или написать какую-нибудь статью в газете, еще нужно, чтобы на территории противника твою газету прочли», - объясняет Александр Мусиенко.
Он подчеркивает, что информационный фронт – это очень важно, поскольку прежде всего нужно объяснять происходящее внутренней аудитории, своим гражданам. Поэтому, констатирует эксперт, такая информационно-коммуникационная работа с людьми действительно очень ответственная.
«Второе – это наружу, это донесение нашим партнерам, в Европу, на Запад, повсюду по миру происходящей ситуации о том, какие ужасные преступления совершает россия, какая агрессия, какая идет война, какие последствия и какая ответственность должна быть», – отмечает Александр Мусиенко.
Кроме этого, добавляет эксперт, нужно бороться с фейковыми нарративами противника, развенчивать их и разбивать, это, по сути, борьба на поле противника. То есть, объясняет он, это должна быть аргументированная работа, объяснение и разъяснение происходящего, ошибочности российской агрессии и войны против Украины.
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