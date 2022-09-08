Политический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал отчет МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС и объяснил, как нужно решать этот вопрос.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я понимаю, конечно, что они очень сильно обеспокоены и очень сильно беспокоятся, как постоянно это происходит с 2014 года. Но мне хотелось бы каких-то конкретных реальных шагов. Вот что конкретно сделали?», - отмечает Георгий Биркадзе.

В частности он спрашивает, почему до сих пор «Росатом» не находится под санкциями. К тому же, добавляет эксперт, оккупанты привезли людей с «Росатома» и пытаются сейчас переключить наши сети на свою энергосистему. Поэтому, подчеркивает он, должны быть конкретные шаги по решению этой проблемы.

«В первую очередь, что нужно сделать, это должны вынести решение и конкретно «Росатом» внести в санкционный список. Во-вторых, должны быть заморожены все счета, в третьих, я считаю, что уже пора признать россию спонсором терроризма», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его мнению, это вопрос времени и россию все же признают спонсором терроризма. Чтобы не быть голословным, он напоминает, что Запад постоянно делал заявления в отношении Украины, которые потом нарушал: сначала говорили, что никакого оружия, давали несколько дней нашим войскам, а теперь мы имеем и серьезные поставки, и подписанный лендлиз.

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