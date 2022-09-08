Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
Как отмечает эксперт, разведка – это люди, которые проводят операции глубоко в тылу врага, при этом практически каждый день рискуя своими жизнями. И сегодня, констатирует он, мы видим позитивные результаты их работы, ими можно поражаться.
«Если бы была моя воля, я бы каждому из них вручил героя Украины», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
К тому же, добавляет политолог, некоторых их этих людей, которые рискуют своей жизнью на передовой каждый день, он знает лично. Главное же, говорит он, - это вернуться домой живыми, а разведку можно сравнить с глазами.
«Они были очень конструктивными, когда в прошлом году начали давать первую информацию, как будет происходить вторжение, в каких областях это будет, как они будут заходить. Не могу сказать, что лично мне кто-то рассказывал, но ходили разговоры, как оно будет. Плюс-минус, я хочу вам сказать, на 90% все, что они прогнозировали, сбылось», - отмечает Георгий Биркадзе.
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Как сообщала Politeka, Яли заявил, что все после начала полномасштабной войны россии против Украины – это Холодная война 2.0.
Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен сообщил, чем Украина удивила весь мир.