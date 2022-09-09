Политтехнолог Михаил Шейтельман, что если россию возглавит оппозиционный лидер, будет правильно, чтобы она распалась на несколько частей.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я задумался, а за кого бы я голосовал (на выборах президента рф – Ред.). И от души я бы голосовал за Каспарова. Я имею ввиду в первом туре. Во втором я бы голосовал за Фейгина. А в первом за Гарри Каспарова, потому что мне кажется, что этот человек все-таки на Западе будет принят сразу же, поскольку он чемпион мира по шахматам», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, Гарри Каспаров самый последовательный из всех возможных кандидатов на пост президента рф, поскольку остальные достаточно часто меняли свои взгляды, когда росли и становились кем-то.

«Чтобы нормальную страну строить, а не какой-то железный дядька. И Каспаров, как мне кажется, он же один из немногих считает, что не надо россию сохранять одним большим государством, одним большим куском, что это совершенно не обязательно», - отметил Михаил Шейтельман.

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