Об этом он рассказал на своем канале.

Павел Себастьянович заявил, что война – не повод не проводить реформы, не надо откладывать их на период после окончания войны.

«Нужно делать прямо сейчас. Это касается и экономических реформ. Обязательно надо проводить реформы прямо сейчас. То же касается судовой реформы, никого не надо ждать. Несмотря на то, что у меня могут быть другие совсем мнения, я все равно поддерживаю хоть какие-то изменения. То есть надо делать прямо сейчас, пока мы этого не сделаем, ничего не изменится», - добавил предприниматель.

Как писала ранее Politeka, Екатерина Котенкова рассказала, на что может повлиять отмена единого социального взноса.

Также Politeka сообщала про законопроект №4142: Екатерина Котенкова рассказала, какие нововведения в систему общественного здоровья планируется ввести.





