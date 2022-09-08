Президент ФК "Рух" совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матковским и главой Львовской Ассоциации футбола Александром Шевченко финансово приобщились к помощи семьям футбольных ультрас, погибших на войне, и перечислили в благотворительный фонд 1,5 миллиона гривен.

Григорий Козловский, президент ФК Рух:

— Футбольная община — это большая семья. Футбольный клуб Рух совместно с президентом Карпат Владимиром Матковским и главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду Трибуна Героев и перечислили по 500 тысяч гривен в помощь семьям футбольных фанатов, погибших на войне.

Еще раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью. Цель у всех нас одна — это победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду.

Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда — системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

Тихон Амосов, основатель благотворительного фонда Трибуна Героев:

— С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много известий о гибели наших ребят. Наша цель — помочь семьям погибших на войне ультрас.

Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь, во Львове, мы ее имеем. Это вообще беспрецендентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели.

Дмитрий Кукуруза, соучредитель благотворительного фонда Трибуна Героев:

— Уже сейчас война унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов. Поэтому очень рады, что футбольное сообщество поддержало нашу инициативу и прилагает все усилия, чтобы цель фонда была достигнута.

Присоединяйтесь к инициативе на сайте фонда.