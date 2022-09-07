В польском городе Карпач, неподалеку от границ Чехии и Польши, проходит Международный 31 экономический форум, в котором принимают участие приблизительно 3000 участников, в частности около 200 представителей от Украины.

Это мероприятие ежегодно привлекает внимание политиков, экспертов, бизнесменов и журналистов из многих стран Европейского Союза и всего мира.

В этом году Украина, ее противостояние военным вызовам и послевоенное восстановление — одна из центральных тем форума. Он проходит под лозунгом «Европа в свете новых вызовов». Кроме политиков и депутатов парламентов стран ЕС, в работе мероприятия и дискуссиях принимают участие представители Европейского парламента.

На полях форума запланированы свыше 400 панельных дискуссий по вопросам безопасности, энергетики, международной политики и ответы западных стран на российскую войну против Украины, ее послевоенное восстановление и участие в новой архитектуре европейской безопасности.

Официальную делегацию Украины на мероприятиях форума возглавляет вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

В ее составе Олесь Довгий, председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, министр сельского хозяйства Николай Сольский, руководитель министерства инфраструктуры Александр Кубраков, представители бизнеса, эксперты и журналисты.

В дискуссионных панелях относительно событий в Украине и будущего Европы возьмет участие экс-президент Чехии Вацлав Клаус, а долгосрочные и краткосрочные вызовы из-за войны в Украине обсудят ведущие политики Польши, Литвы, Венгрии, Словакии и других европейских стран. В обсуждении возможностей сотрудничества Украины и Запада возьмут участие политики из Польши, Великобритании и Франции.

Одна из ключевых тем форума – восстановление украинских городов и регионов и будущее Украины в ЕС. «План Маршалла», цель которого в предоставлении Украине ресурсов для её послевоенного восстановления, будут обсуждать с иностранными партнерами Алексей Кучер, глава Государственной регуляторной службы Украины, и Сергей Цивкач, глава офиса по работе с инвесторами Ukraineinvest, с участием представителей ведущих польских и международных банков, представителей международного бизнеса.

Среди организаторов Международного 31 экономического форума — Сейм Польши, местные правительственные органы и представители власти воеводств. Официальные институционные партнеры мероприятия — структуры Европейского Союза, в частности Фонд регионального развития ЕС, Агентство экономического развития Бранденбурга, Американская торговая палата в Польше, крупные европейские и международные компании, среди которых Rothschild & Co, Samsung, Philips, KPMG, IKEA и Shell. Институционный партнер международного форума от Украины — семейная инвестиционная компания «DOVGIY Family Office», основанная и управляемая представителями семьи Довгих. Её СЕО Оксана Гуляева по приглашению организаторов выступит в одной из дискуссионных панелей относительно участия частного капитала в партнерстве для развития и возрождения Украины.

Среди медийных партнеров форума — ведущие польские и международные СМИ, в том числе Forbes Polska, а также украинское издание, которое специализируется на вопросах международной политики, – «Европейская правда».