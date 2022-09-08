Философ и политолог Сергей Дацюк рассказал, что значит смерть геополитики, и объяснил, как вообще появился этот концепт и что он предполагал.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Когда я говорил, что геополитика умирает, то это не означает, что ее не будут изучать в университетах, забудут об этом концепте или совсем географические условия не будут иметь значения. Я говорил о том, что она умирает как влияющий концепт. И в значении того, что умирает, это означает, что на ее смену придет не один какой-то концепт, который ее дезавуирует, а несколько концептов, они будут конкурировать», - объясняет Сергей Дацюк.

К тому же, добавляет он, умирает не только геополитика, еще Зигмунт Бауман говорил о распаде святой троици: государства, нации и территории – что мы сегодня и видим. По словам философа, нам выпало это осуществлять жертвами своей страны, жизнями лучших представителей нашего общества. Поэтому, объясняет он, нужно посмотреть, что укладывали в геополитику с самого начала.

Как рассказывает гость программы, одним из концептов пантеизма, который так незаметно переходил в научную парадигму стараниями Френсиса Беккета, была геополитика. То есть, объясняет он, все решают не люди, а география, географическое положение, наличие или отсутствие тех или иных ресурсов на территории, климат.

«Мы вообще здесь ни при чем, это все нами управляет. Заметьте, вместо Бога теперь субъектность была переложена на природу в целом и в частности на географические компоненты, географический критерий», - подчеркивает Сергей Дацюк.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что после начала полномасштабной войны россии против Украины началась Холодная война 2.0.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о военно-техническом прогрессе Первой мировой войны.





