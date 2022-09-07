Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что встреча двух президентов во время войны имеет символическое значение.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Встреча президентов – это не переговоры, встреча президентов – это символ дружбы. Не может быть встречи президентов на высшем уровне двух народов, которые ненавидят друг друга, встречи с попыткой примирения. Иначе зачем встреча?» - отметил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога могут быть переговоры между двумя делегациями на фронте, когда военные двух вражеских армий приходят к чему-то общему, но при этом остаются врагами. Но если встречаются президенты двух государств, которые воюют, — это уже значит, что они собираются перестать быть врагами, то есть хотят установить мир и дружбу. Такая встреча означает даже не перемирие или попытку найти компромисс.

«Компромисс можно достигать над техническими делегациями, этого можно достигать встречами каких-то назначенных людей, переговорной группой. Переговоры между двумя переговорными группами – пожалуйста. Но встреча между двумя президентами имеет символическое значения», - заявил Михаил Шейтельман.

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