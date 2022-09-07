Об этом он рассказал на своем канале.

«На самом деле я хочу сказать, что мы почувствовали на себе в 2014 году агрессию российской федерации, и во время аннексии Крыма, и во время того, когда российские войска вторглись на Донбасс вопреки нормам международного права, вопреки общепризнанным всем обычаям ведения войны. Российская федерация 24 февраля начала полномасштабное вторжение, гибнут наши люди, гибнут и насилуются украинские дети и женщины. Это все поддерживается русским народом, русскими гражданами», - сообщил Александр Качура.

Во время выступления в Верховной Раде нардеп подчеркнул, что, согласно социологическим исследованиям самой же россии, от 60% до 80% российских граждан поддерживают преступные приказы пути по уничтожению и геноциду украинского народа. Именно поэтому, как подчеркнул Александр Качура, мы должны быть решительными в вопросе запрета выдачи виз россиянам.

«Если они хотят заниматься туризмом, они могут заниматься туризмом исключительно в дружественной Северной Корее и там все делать, заниматься бизнесом и туризмом. Туризм – это не терроризм, и должен знать весь мир. Именно поэтому мы обращаемся вместе с нашими коллегами, обращаемся, чтобы по этому вопросу поставили точку, и россия, и российский народ были изолированы», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, в Минобороны решили, запрещать ли женщинам выезд за границу, детали нового приказа: «Теперь официально».

Также Politeka сообщала о сроках окончания войны: Данилов рассказал, затянется ли борьба на годы.





