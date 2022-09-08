Политический философ Андрей Ермолаев прокомментировал смерть Горбачева и рассказал, чего он и другие политики того времени хотели добиться и из какой ситуации тогда исходили.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Трагизм нынешнего состоит в том, уход Горбачева совпадает с трагедией российско-украинской войны. С Горбачевым уходит эпоха, эпоха забирает с собой своих основных актеров, поэтому действительно это очень знаковое символическое событие», - отмечает Андрей Ермолаев.

По его словам, нежизнеспособность и необходимость изменений советской системы ощущал не один Горбачев, была целая плеяда политиков, например, Гейдар Алиев, Эдуард Шеварднадзе, Назарбаев, которые стали знаковыми не только в период перестройки, но и в период развития уже независимых государств.

«Эта генерация была связана с настроениями не только изменить бывшую социалистическую советскую систему, но и изменить весь миропорядок», - подчеркивает Андрей Ермолаев.

Попутно эксперт напоминает, что тогда они выходили из ситуации, очень схожей с событиями последних десятилетий в современном мире: глобальный кризис 1970-х годов, целый ряд конфликтов, каждый из которых потенциально нес в себе угрозу глобального, окончание Вьетнамской войны, которая несла много таких зародышей глобализации.

«Если говорить о миропорядке, который несла в себе эта перестроечная группа, в частности Горбачев, я оттолкнусь прежде всего от идеи нового политического мышления», - объясняет Андрей Ермолаев.

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