31 июля 2022 г. войска российской федерации из разнокалиберного оружия вели обстрел окрестностей села Старая Гута Шосткинского района. Территория, попавшая под вражеский огонь, входит в состав Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» и имеет значительную природоохранную и научно-исследовательскую ценность. Ущерб окружающей среде, причиненный в результате вооруженной агрессии оккупантов, составляет более 6,14 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

По данному факту Шосткинским РУП ГУНП было открыто уголовное производство и привлечены специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области для установления размера ущерба, причиненного окружающей среде. В ходе обследования экоинспекторы установили, что в НПП «Деснянско-Старогутский» российскими снарядами уничтожены 203 сырорастущих дерева пород «сосна» и «береза». Общая сумма ущерба, причиненного повреждением лесных насаждений до степени прекращения роста, составляет почти 6,12 млн грн.

Кроме того, в результате обстрела повреждены здания, обломки которых засорили 2 земельных участка общей площадью более 67 м2. Ущерб, обусловленный засорением территорий природно-заповедного фонда строительными отходами, составил около 27 тысяч гривен.

Материалы дела переданы в Оперативный штаб при Госэкоинспекции.