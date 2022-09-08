Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что согласно новой налоговой реформе в Украине было предложено отменить единый социальный взнос.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Авторы новой налоговой реформы «10-10-10» предложили отменить единый социальный взнос для всех украинцев, кроме физлиц-предпринимателей. Отмечено, что отмена ЕСВ необходима для того, чтобы снизить нагрузку на госбюджет», - сообщает Екатерина Котенкова.

По мнению соавторов реформы, отмечает журналистка, компенсировать потери госбюджета от отсутствия поступлений ЕСВ частично поможет увеличение белых зарплат, то есть это выход организаций из тени.

«Член наблюдательного совета CASE Украина и старший экономист Андрей Дубровский считает, что ЕСВ нужно отменять, поскольку он вредит развитию экономики, но также необходимо решиться на кардинальное изменение пенсионной системы, то есть отказаться от солидарной системы в пользу накопительной», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам Дубровского, добавляет она, солидарная система сейчас находится «на искусственном дыхании», она не может существовать в сегодняшней демографической ситуации, поэтому выходом из такой ситуации может стать полная отмена солидарной системы. Как рассказывает журналистка, экономист уверен, что в таком случае через 15 лет в Украине значительно снизятся государственные расходы, а пенсии – возрастут.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что будет с налогами в Украине в следующем году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о принятии законопроекта о возвращении акциза на топливо.





