Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
По ее словам, этот законопроект, дописывание которого и внесение правок в который длится уже почти 2 года, предусматривает много нововведений. Например, рассказывает журналистка, создание территориальных центров контроля и профилактики болезней, подчиненных Минздраву, а также многие административные моменты, в частности, закрепляются функции ЦОС Минздрава как главного экспертного учреждения в области общественного здоровья, закрепляются роль, место и полномочия главного государственного санитарного врача в системе общественного здоровья
Среди прочего, добавляет журналистка, предлагается развернуть антиалкогольную и антитабачную кампанию, отказаться от потребления вредных пищевых продуктов, развернуть борьбу за антимикробную резистентность, а также регламентировать производство и использование вредных веществ.
«Главное юридическое управление Верховной Радой отмечает, что законопроект №4142 содержит положения декларативного характера, не предусматривающие достаточные завершенные механизмы правового регулирования», - сообщает Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что будет с налогами в Украине в следующем году.
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Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о принятии законопроекта о возвращении акциза на топливо.