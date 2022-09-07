Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте №4142 о системе общественного здоровья и объяснила, какие изменения он предусматривает.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По ее словам, этот законопроект, дописывание которого и внесение правок в который длится уже почти 2 года, предусматривает много нововведений. Например, рассказывает журналистка, создание территориальных центров контроля и профилактики болезней, подчиненных Минздраву, а также многие административные моменты, в частности, закрепляются функции ЦОС Минздрава как главного экспертного учреждения в области общественного здоровья, закрепляются роль, место и полномочия главного государственного санитарного врача в системе общественного здоровья

Среди прочего, добавляет журналистка, предлагается развернуть антиалкогольную и антитабачную кампанию, отказаться от потребления вредных пищевых продуктов, развернуть борьбу за антимикробную резистентность, а также регламентировать производство и использование вредных веществ.

«Главное юридическое управление Верховной Радой отмечает, что законопроект №4142 содержит положения декларативного характера, не предусматривающие достаточные завершенные механизмы правового регулирования», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что будет с налогами в Украине в следующем году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о принятии законопроекта о возвращении акциза на топливо.