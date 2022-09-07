Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?».
Мы не можем сегодня с позиции силы диктовать россиянам свои условия. В начале мы дали серьезный удар по русской армии, но потом у нас встал серьезный вопрос с вооружением. К началу лета россиянам было тяжело, но они продвигались в Донецкой и Луганской областях, используя тактику выжженной земли, когда артиллерия зачищала города и села», - отметил Юрий Подорожний.
Как отметил эксперт, несмотря на большее количество военной техники у врага наши Вооруженные силы сдерживали это наступление и сейчас силы у захватчиков существенно иссякли.
«Посмотрите, сколько раз россияне переносили дату захвата Луганской и Донецкой областей и так не достигли своих стратегических целей. Мы сегодня избрали тактику получения вооружения, которое нам нужно от Западных партнеров», - подчеркнул Юрий Подорожний.
По словам политтехнолога, сначала украинская армия вооружится, а затем начнется более интенсивное наступление для освобождения оккупированных украинских территорий.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Россияне украли песню Скрябина, мама музыканта решила высказаться: "Им не хватает такого..."
"В окружение попал спецназ": у российских оккупантов нарастает паника
«Мы продвигаемся»: названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."
«Пока говорить о широкомасштабном по всей линии фронта в 700 км рано. Сегодня Вооруженные силы Украины используют искусство войны: не забрасывать живой силой противника, а использовать новейшие вооружения», - сказал Юрий Подорожний.
Как сообщала Politeka, протоиерей Нестор Коломиец рассказал о утренней молитве.
Также Politeka публиковала слова геополитика Юрия Буздугана: Пришло время, когда цивилизации и экономики уходят в прошлое.