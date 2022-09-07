Политтехнолог Юрий Подорожный пояснил, что не стоит ожидать безумных наступлений и штурмов от ВСУ, а наша армия избрала тактику получения и использования высокотехнологичного вооружения.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?».

Мы не можем сегодня с позиции силы диктовать россиянам свои условия. В начале мы дали серьезный удар по русской армии, но потом у нас встал серьезный вопрос с вооружением. К началу лета россиянам было тяжело, но они продвигались в Донецкой и Луганской областях, используя тактику выжженной земли, когда артиллерия зачищала города и села», - отметил Юрий Подорожний.

Как отметил эксперт, несмотря на большее количество военной техники у врага наши Вооруженные силы сдерживали это наступление и сейчас силы у захватчиков существенно иссякли.

«Посмотрите, сколько раз россияне переносили дату захвата Луганской и Донецкой областей и так не достигли своих стратегических целей. Мы сегодня избрали тактику получения вооружения, которое нам нужно от Западных партнеров», - подчеркнул Юрий Подорожний.

По словам политтехнолога, сначала украинская армия вооружится, а затем начнется более интенсивное наступление для освобождения оккупированных украинских территорий.

«Пока говорить о широкомасштабном по всей линии фронта в 700 км рано. Сегодня Вооруженные силы Украины используют искусство войны: не забрасывать живой силой противника, а использовать новейшие вооружения», - сказал Юрий Подорожний.

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