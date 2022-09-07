Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что человек, когда смотрит на произведение искусства, может ощутить то, что вложил автор.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Ну вообще, интересная дискуссия по искусству. Какая функция у искусства? То есть мне там написали: «А разве искусство что-то кому-то должно?» Ну я не с той точки зрения, что должно, а я с той точки зрения, что искусство выполняет в обществе определенную функцию. То есть люди, тонко чувствующие отношения, события, они создают какие-то произведения искусства, отражающие какую-то сторону нашего бытия», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, когда другой человек смотрит на произведение искусства, он ощущает то, что хотел вложить автор. По крайней мере, как отметил Павел Себастьянович, теоретически именно так все устроено.

«В этом и заключается роль искусства, чтобы в человеке утверждалось его понимание добра и зла, общественной морали, как в обществе относятся к добру и злу, что поощряется, что не поощряется. Все это через произведение искусства. Поэтому очень важно не выкидывать человека из своего какого-то арсенала вот этих вот чувствований», - добавил Павел Себастьянович.

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