Инженер по добыче нефти и газа Андрей Закревский сообщил, что рента в государстве быстро приводит к стагнации экономики.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Я бы рассказал, что бы я ликвидировал в первую очередь, чтобы взлетела нефтегазовая отрасль. Я бы все рентные платежи оставил в размере всего 3% для децентрализации, для реформы децентрализации. То есть, рентная экономика показала свою нежизнеспособность в современном мире. Все в мире от рентной экономики отказываются. Вот когда ты хочешь, чтобы бизнес перестал развиваться, ты вводишь там ренты», – сообщил Андрей Закревский.

По словам инженера, из-за рент можно очень скоро ожидать стагнацию и падение экономики. Андрей Закревский подчеркнул, что ренты необходимо оставить там, где есть территории с нефтью и газом, но без собственников. Там ренты выполняют роль платежей как экологического налога и контроля и как инфраструктурного налога.

«Надо там, где нельзя определить собственника земли до конца и собственника недр, конкретного человека, оставить процент ренты, чтобы, во-первых, община что-то из этого имела, во-вторых, на развитие инфраструктуры и третий процент как экологический налог. А все остальное законодательное поле налоговой вместе с налоговиками должно быть в рамках обычного бизнеса», – добавил Андрей Закревский.

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