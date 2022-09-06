Об этом он рассказал в своем блоге.

«В принципе, ничего нового по большому счету, тем более в контексте озвученных ранее заявлений. Для чего? Начинается паника, приближается сессия Генеральной ассамблеи ООН, на которую тому же Лаврову и его приспешникам не дают визы. Это, конечно, грозит серьезной оплеухой даже в лице тех россиян, которые продолжают смотреть зомбо-ТВ и верить всему тому, что там говорят. Фактически это все является просто паникой и ни о чем другом не говорит», - объясняет Максим Яли.

Кроме этого, отмечает он, буквально на днях страны G7 приняли решение о потолке цен на российскую нефть, что грозит серьезными проблемами экономике рф. Поэтому, убежден эксперт, истерия будет нарастать и мы услышим еще не одно такое заявление с российской стороны. В то же время отношения США и россии, объясняет он, сейчас находятся на самой низкой точке со времен Холодной войны.

«Все, что мы видим после начала полномасштабной войны россии против Украины – это Холодная война 2.0. Мы стремительно наблюдаем охлаждение отношений россии с глобальным Западом и, естественно, Соединенными Штатами», - подчеркивает Максим Яли.

Кроме этого, отмечает политолог, сейчас происходит переход к новому мироустройству, это вновь возвращение к биполярной системе, только вместо россии в этом противостоянии с США будет принимать участие Китай. А сама россия, рассуждает он, в среднесрочной или дальнесрочной перспективе – это тушка медведя, которая будет поделена.

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