Об этом она рассказала на канале my.ua.

«Лиз Трасс отметилась своей достаточной такой антироссийской позицией, с критикой. Она в качестве министра иностранных дел вводила санкции, которые Британия реализовывала против российской федерации. Кстати, она сторонница того, чтобы арестованное имущество россиян-богачей, непосредственно олигархии было передано затем в Украину как определенная компенсация. Я не исключаю, что этот момент может быть», – сообщила Александра Решмедилова.

По словам политолога, при премьерстве Лиз Трасс вопрос о передаче арестованного имущества Украине может быть реализован. Александра Решмедилова выразила уверенность в том, что Лиз Трасс будет передавать больше оружия Украине, поскольку во время одной из речей сказала, что это их война, что эта война касается и Британии.

«Я думаю, что будут дальнейшие учения украинских военных. И, возможно, Британия даже будет задавать тон, а не догонять тренды. Хотя я здесь скажу, что кроме Британии активизировались еще Германия и Франция, поэтому я не исключаю определенной конкуренции между европейскими странами за то, кто больше окажет помощь», - добавила Александра Решмедилова.

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