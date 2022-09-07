Геополитик Юрий Буздуган рассказал, как происходило развитие человечества, а также объяснил, почему раньше темпы прогресса были быстрее по сравнению с текущими.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».

«Настало время, когда цивилизации и экономики уходят в прошлое. Мир и развитие остановилось: останавливается рост населения и не только в Европе, но и в Африке и даже в Китае», - отметил Юрий Буздуган.

По словам эксперта, основной скачок в развитии человечества уже был совершен, поэтому сейчас мы переживаем регресс в росте численности планеты, а в других сферах умеренный пассивный рост.

«Мы еще будем понемногу расти, но не теми темпами, которые были 10 тысяч лет назад, когда была квадратичная зависимость: по гиперболе росла численность населения», - подчеркнул Юрий Буздуган.

Как он отметил, ранее человечество находилось на стадии развития, которое можно было охарактеризовать симбиозом с природой: «Кто что поймал, то и ест». Но, по словам эксперта, после неолитической революции человечество начало стремительно развиваться.

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