Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Есть утренние молитвы. Также будет естественно, проснувшись, сказать: «Слава Тебе, Боже». За то, что прожили ночь, проснулись живыми. Первое, что необходимо, это возблагодарить Господа. Также можно сказать: «Господи, благослови», «Господи, помоги». День только начинается – мы просим Божьей помощи и благословения», - отметил Нестор Коломиец.

Он напомнил, что православные совершают утреннее молитвенное правило. Православный христианин может уточнить у священника, духовного отца, какой объем молитв ему необходимо читать.

«Объем молитв может быть разным для каждого человека. Каждый православный определяет со своим духовным отцом, какие молитвы надо читать», - подчеркнул Нестор Коломиец.

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