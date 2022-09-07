Об этом он рассказал в своем блоге.
«Первая мировая война – это серьезнейший технический рывок в военном деле, появились виды оружия, которые раньше вообще не представлялись», - подчеркивает Руслан Бизяев.
В частности, отмечает он, речь идет об авиации, пулеметах, газовом оружии, дальнобойной артиллерии, первых авианосцах, танках, бронепоездах, даже подводные лодки появились в результате германо-британского морского соглашения. К началу же 1930-х годов, рассказывает эксперт, красная армия представляла из себя плохо вооруженную, мало обученную и совершенно технически отсталую армию.
«Если мы возьмем военно-техническое сотрудничество СССР и Германии, то давайте вспомним, что еще в 19 веке фирма «Крупп» достаточно серьезно поднялась на военных заказах тогдашней российской империи. И поэтому военно-технический союз Германии и тогдашней российской империи был понятен. Другое дело, что политика очень часто вмешивалась именно в эту сферу», - объясняет Руслан Бизяев.
После Первой мировой войны, отмечает политолог, рухнуло две империи и был Рапалльский мирный договор, который в европейской прессе окрестили договором глухого и слепого, но который имел практическую цель. То есть, констатирует он, Германии нужны были деньги, а Советскому Союзу – технологии, ведь ни их, ни специалистов он не имел, но пытался сделать армию, на чем и базировалось их сотрудничество.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что количество убитых в Украине военнослужащих рф с каждым месяцем увеличивается.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о новых ограничениях против россии, которые были наложены Западом.