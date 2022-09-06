Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«Это (ред. – Союз украинских писателей) чисто советская сталинская система, ни в одной цивилизованной стране нет на содержании государства структур, которые управляют творчеством писателей. Это советская структура еще, мало того, она получает из бюджета деньги, это больше 100 миллионов в год», - говорит Олег Хомяк.
По его мнению, прежде всего нужно прочитать книги Булгакова, а не выходить из его искаженного образа. В частности, отмечает эксперт, это антисоветский писатель, он смеялся над всеми и над СССР в том числе, используя сарказм, в его книгах нет национального интереса и его сложно отнести к русской литературе.
Поэтому, констатирует он, здесь речь идет не столько о самом Булгакове, сколько о массовой психологии. Как объясняет политический психолог, когда люди воюют на фронте, то у них есть четкий враг, а в тылу им надо найти что-то, с чем можно бороться.
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