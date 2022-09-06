Писатели инициировали переименование одной из центральных улиц Харькова из Пушкинской в ​​Григория Сковороды.

Об этом сообщил Николай Томенко.



Во время нашей презентации «Сковородиновская Украина» подписали Обращение к городским властям Харькова по поддержке инициативы писателей и общественности о переименовании одной из центральных улиц города из Пушкинской в ​​Григория Сковороды.

Наши аргументы таковы:

В этом году проходят мероприятия, определенные ЮНЕСКО для всего мира, по случаю 300-летнего юбилея гениального философа и писателя Григория Сковороды, который долгое время жил и творил на Харьковщине, преподавал в Харьковском коллегиуме.

Сковорода является своеобразным «крестным отцом» Харьковского университета, а основатель Университета Василий Каразин был поклонником и воспитанником великого украинца.

Духовное наследие Григория Савича включает также латиноязычную «Молитву Богу за Харьков».

В то же время Пушкин не только НИКОГДА не был в Харькове, но и принципиально отказался его посетить во время путешествия, потому что не захотел «посетить Харьковский университет, который не стоит на курске ресторации».

Также напомним, что 6-7 мая 2022 года российской ракетой был нанесен сокрушительный удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды Харьковской области, в результате чего почти полностью уничтожено его помещение.

Поэтому мы убеждены, что пришло время, когда СКОВОРОДА, а не Пушкин, должна стать одним из мировоззренческих символов мужественного, украинского Харькова.

Обращение подписали:

известные ученые Сергей Гальченко, Тарас Кононенко, Любомир Михайлина, Александр Филоненко, Николай Степаненко, народная артистка Жанна Боднарук, генеральный директор Национального заповедника «Переяслав» Алексей Лукашевич, председатель Художественного объединения «Последняя баррикада» Олесь Доний, композитор Анатолий Карпенко, Степурин, представители вузов, библиотек и музеев Киева,...

П.С. Напомним, что в Киевском издательстве «Сияние книги» состоялась презентация СКОВОРОДИНОВСКИХ проектов, организованная Фондом «Родная страна», Университетом Григория Сковороды в Переяславе и Национальным историко-этнографическим заповедником «Переяслав». Участникам мероприятия были представлены «Украинский ежегодник: Григорий Сковорода», украинско-английский проспект «Сковородиновские места Украины», фотоотчет о пребывании в Сковородиновке Харьковской области…