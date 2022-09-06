Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы теперь понимаем, на чем основывается российская пропаганда, и, по словам скабеевой, российская армия каждый день уничтожает по HIMARS в Украине. А теперь давай подумаем просто математически: один «Калибр» стоит около 6,5 миллионов долларов, то есть они уже потратили на деревянные муляжи, для того, чтобы их уничтожить, 65 миллионов долларов», - сообщил Александр Качура.

По словам нардепа, чтобы россиянам было понятнее, россия потратила 10 белых "Лад Калин", чтобы уничтожить деревянные HIMARS. Это значительная сумма, и это показывает, что сейчас можно побеждать врага уловками, даже несмотря на численность армии и количество вооружения. Александр Качура отметил, что мы продолжаем традиции казаков, побеждавших более мощных врагов благодаря уму и сообразительности.

«Здесь нужно одним завершить, что нужно здесь подумать и белорусской танковой армии деревянной о том, что уничтожаются цели. Потому что у них (россиян – Ред.) настолько высокоточное вооружение, что они могут промахнуться и попасть по деревянным целям деревянной танковой армии Беларуси», – заявил народный депутат.

Как писала ранее Politeka, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах.

Также Politeka сообщала, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении, новые подробности: «И это только начало».