Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы теперь понимаем, на чем основывается российская пропаганда, и, по словам скабеевой, российская армия каждый день уничтожает по HIMARS в Украине. А теперь давай подумаем просто математически: один «Калибр» стоит около 6,5 миллионов долларов, то есть они уже потратили на деревянные муляжи, для того, чтобы их уничтожить, 65 миллионов долларов», - сообщил Александр Качура.
По словам нардепа, чтобы россиянам было понятнее, россия потратила 10 белых "Лад Калин", чтобы уничтожить деревянные HIMARS. Это значительная сумма, и это показывает, что сейчас можно побеждать врага уловками, даже несмотря на численность армии и количество вооружения. Александр Качура отметил, что мы продолжаем традиции казаков, побеждавших более мощных врагов благодаря уму и сообразительности.
«Здесь нужно одним завершить, что нужно здесь подумать и белорусской танковой армии деревянной о том, что уничтожаются цели. Потому что у них (россиян – Ред.) настолько высокоточное вооружение, что они могут промахнуться и попасть по деревянным целям деревянной танковой армии Беларуси», – заявил народный депутат.
Как писала ранее Politeka, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах.
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