Об этом он рассказал на своем канале.
«Весь мир, нормы международного права, человечность какая-то, мораль – они на стороне точно Украины. И то, что происходит такое беспредел, они (русские – Ред.) за это точно понесут ответственность. Это в очередной раз подтверждает, что рашисты абсолютно сродни нацистам», - сообщил Александр Качура.
По словам нардепа, то, что сейчас делают оккупанты, делали только нацисты во время Второй мировой войны. Александр Качура выразил абсолютную уверенность в том, что россия понесет ответственность за все свои преступления, и историческая справедливость все же наступит.
«И когда они говорят, что им ограничивают возможность шопиться или отдыхать на море в Европе, и называет это нацизмом российская пропаганда, – это особый цинизм. Мне кажется, что до того уровня цинизма, до которого они дошли, еще ни одно такое тоталитарное государство не доходило», - отметил Александр Качура.
Народный депутат подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы международное общество увидело правду, увидело, что на самом деле происходит.
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Как писала ранее Politeka, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах.
Также Politeka сообщала, что тысячи окупантов оказались в оперативном окружении, новые подробности: «И это только начало».