Народный депутат Александр Качура сообщил, что нужно сделать все возможное, чтобы международное сообщество увидело, какие на самом деле преступления совершила россия в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Весь мир, нормы международного права, человечность какая-то, мораль – они на стороне точно Украины. И то, что происходит такое беспредел, они (русские – Ред.) за это точно понесут ответственность. Это в очередной раз подтверждает, что рашисты абсолютно сродни нацистам», - сообщил Александр Качура.

По словам нардепа, то, что сейчас делают оккупанты, делали только нацисты во время Второй мировой войны. Александр Качура выразил абсолютную уверенность в том, что россия понесет ответственность за все свои преступления, и историческая справедливость все же наступит.

«И когда они говорят, что им ограничивают возможность шопиться или отдыхать на море в Европе, и называет это нацизмом российская пропаганда, – это особый цинизм. Мне кажется, что до того уровня цинизма, до которого они дошли, еще ни одно такое тоталитарное государство не доходило», - отметил Александр Качура.

Народный депутат подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы международное общество увидело правду, увидело, что на самом деле происходит.

Как писала ранее Politeka, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах.

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