Об этом она рассказала на канале my.ua.
«Главная стратегия в Украине – это победить в первую очередь, поскольку мы знаем, что все средства все-таки перераспределяются каждый день и направляются на оборону страны. Что касается обеспечения жильем, то это действительно сложный вопрос. Первое, что делают по областям – это ремонтируют общежития, школы, садики, возможно, разные учебные заведения, где мы можем разместить максимально людей», - сообщила Зоряна Пелех.
По словам нотариуса, международные партнеры также оказывают помощь людям, потерявшим жилье во время войны. В Украине возникают фонды, помогающие людям арендовать жилье, в частности, один из таких уже появился в Полтавской области. Также правительство Польши помогает в создании модульных домов, чтобы предоставить временное убежище людям, оставшимся без дома.
«Что касается комплексной постройки, кварталов восстановления жилья, модульных домов, то, к сожалению, средств нет. Есть одна надежда подключить все-таки международных партнеров, которые помогут нам решать этот вопрос. Другого пути у нас нет», – заявила Зоряна Пелех.
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