Нотариус и владелец юридической фирмы ZP Law office Зоряна Пелех сообщила, что международные партнеры оказывают помощь тем, кто потерял свое жилье во время войны.

Об этом она рассказала на канале my.ua.

«Главная стратегия в Украине – это победить в первую очередь, поскольку мы знаем, что все средства все-таки перераспределяются каждый день и направляются на оборону страны. Что касается обеспечения жильем, то это действительно сложный вопрос. Первое, что делают по областям – это ремонтируют общежития, школы, садики, возможно, разные учебные заведения, где мы можем разместить максимально людей», - сообщила Зоряна Пелех.

По словам нотариуса, международные партнеры также оказывают помощь людям, потерявшим жилье во время войны. В Украине возникают фонды, помогающие людям арендовать жилье, в частности, один из таких уже появился в Полтавской области. Также правительство Польши помогает в создании модульных домов, чтобы предоставить временное убежище людям, оставшимся без дома.

«Что касается комплексной постройки, кварталов восстановления жилья, модульных домов, то, к сожалению, средств нет. Есть одна надежда подключить все-таки международных партнеров, которые помогут нам решать этот вопрос. Другого пути у нас нет», – заявила Зоряна Пелех.

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