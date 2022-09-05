На месте обстрела резервуаров с аммиачной смесью на Сумщине, зафиксировано превышение концентрации аммонийного азота в 365 раз и рассчитан ущерб атмосферному воздуху в размере 6,8 млн гривен

В рамках уголовного производства специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области обследовали территорию пгт Дубовязовка Конотопского района Сумской области, которую в конце марта 2022 года обстреляли вооруженные формирования российской федерации.

Тогда во время вражеской атаки на территории ООО «БИО ЛАТ» оккупанты повредили емкость с карбамидно-аммиачной смесью (КАС-32) и 6 цистерн, в которых хранилось почти 155 тонн дизельного горючего. В результате обстрела произошел масштабный пожар, повлекший за собой неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сумма ущерба окружающей среде составила более 6,8 миллионов гривен.

Кроме того, нефтепродукты и жидкое азотное удобрение попали на открытый земельный участок общей площадью более 350 м2. На месте происшествий экоинспекторы отобрали пробы почвы для установления содержания загрязняющих веществ. По результатам исследования в почве зафиксировано превышение (по сравнению с фоновым содержанием) концентрации аммонийного азота в 365 раз, органических веществ – почти в 12 раз, а также превышены предельно допустимые концентрации неполярных углеводородов – в 17 раз и нитратов – почти в 18 раз.

На основе полученных данных, Инспекция произведет расчет ущерба, нанесенного земельным ресурсам военнослужащими российской федерации.