Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Тяжелого наступательного оружия не хотят давать, хотя мы видим, что украинцы сами прорывают уже фронты и линию обороны. Не знаю, какую цену украинцы за это платят…», - отметил Гарри Табах.
По словам эксперта, если бы Украина получила тяжелое наступательное вооружение весной, то война бы уже закончилась, но, несмотря на это, Украина проводит контрнаступление на Юге Украины.
«Война – это заведомо подозрительная вещь, в которой много тумана и обмана. Наступление не происходит в один день, а это серия маневров и занятия более выгодных позиций», - подчеркнул Гарри Табах.
Как отметил военный, сейчас нельзя четко понять, какая ситуация на Юге Украины. По его словам, любое наступление – это совокупность различных маневров, в том числе и обманных: часто бывает, что якобы ложное наступление является настоящим и наоборот.
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