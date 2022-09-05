Об этом он рассказал на своем канале.
«Я считаю это ничем иным, как замыливанием глаз своего так называемого российского электората, которые посмотрят на статистику, а потом выйдет соловьев, скабеева и покажут, что у нас была такая армия, и она увеличилась, стала еще больше. То есть так утилизировали 137 тысяч, то есть это фактически мертвецы. Путин признал, что 137 тысяч военных российской федерации заедут на территорию Украины», – сообщил Александр Качура.
По словам нардепа, путин увеличил российскую армию именно на 137 тысяч военных. Александр Качура подчеркнул, что для россии человеческая жизнь ничего не значит, она не несет никакой ценности. Но народ россии этого не понимает, и 66% россиян продолжают поддерживать войну против Украины, даже несмотря на значительные потери.
«Они посылают своих сыновей, потом им звонят по телефону из Украины, а они говорят «Так он погиб за путина, потому что так нужно было, за родину». Единственное, в чем здесь проблема для них – это то, что им нужно будет купить, где-то найти на рынке 137 тысяч черных пакетов. У них же санкции, и они многое не могут производить. Об этом им нужно в первую очередь беспокоиться», – отметил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, оккупанты принудительно вывозят детей из Херсонской области в россию: «от 11 месяцев до 2-х лет».
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