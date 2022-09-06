Политолог Руслан Бизяев рассказал о новых ограничениях против россии, которые были наложены Западом.

Об этом он рассказал на своём канале.

«Это ударит больше всего даже не по путину, а по башням кремля, которые у нас принято называть «ультра-крайними» или «ортодоксальными». Это именно те силы среди военных и олигархов, которые были обеими руками за, чтобы 24 февраля произошло полномасштабное российское вторжение в Украину», - отметил Руслан Бизяев.

По словам политолога, главная суть ограничений в получении виз, которые должны коснуться россиян, заключается в том, чтобы начать определенные разрушающие процессы внутри российской федерации. Также, как отметил эксперт, Европа планирует установить максимально допустимую цену на нефть, которая экспортируется из россии.

«Неделю назад Байден обратился к ведущим американским производителям нефти с просьбой ограничить поставки нефти в Европу, чтобы обеспечить топливный баланс в США, что очень важно для Джозефа Байдена в преддверии промежуточных выборов в Конгресс», - подчеркнул Руслан Бизяев.

Как отметил эксперт, на фоне решения США решение Евросоюза выглядит неудачным, ведь очевидно, что из-за меньшего предложения на рынке нефти цена на черное золото в ЕС может вырасти.

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