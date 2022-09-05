Множество арт-объектов столицы установлены благодаря участию киевских семей меценатов, среди которых такие фамилии, как Букур и Довгие. Об этом рассказала в интервью Liga.net основатель проекта Kiev Fashion Park Елена Зубкова.

По ее словам, именно благодаря участия меценатов на протяжении десятилетия в столице удалось установить около трех десятков арт-объектов — это подарок горожанам и гостям от компаний, частных лиц и известных киевских семей.

«Меценаты хотят дарить радость людям, знакомить их во время прогулок скверами, парками и улицами Киева с современным украинским искусством. Его популяризация — наша общая цель», — подчеркивает Елена Зубкова и приводит один из последних примеров семейного меценатства. Недавно в Киеве появилась арт-лавочка «Мелодия» благодаря семье Букур, в частности главе семьи — Игорю Букуру. Этот объект имеет символическую историю: арт-лавочка, обложенная мешками с песком, уцелела под вражескими обстрелами в харьковской мастерской автора, а теперь радует посетителей столичного парка на Оболони.

Участие других меценатов — семьи Довгих — позволило создать в столице целую серию арт-объектов в рамках проекта Kiev Fashion Park. «Представители семьи Довгих поддерживают наш проект с 2012 года — тогда благодаря их участию появилась скульптура «Ромашка» возле РАГСа Днепровского района столицы, — рассказала о развитии столичного стрит-арта и популяризации современного украинского искусства Елена Зубкова. – Она приобрела большую популярность — стала символом любви для многих супружеских пар, а фотографии с ней и повязывание памятных ленточек после церемонии бракосочетания стали обязательным элементом свадьбы. Эта же семья меценатов поддержала создание в парке «Вербовая роща» композиции авторства Андрея Полубока из животных — «Аллея детства».

Появление других арт-объектов столицы в рамках проекта Kiev Fashion Park поддерживали корпоративные благодетели, наиболее крупных из которых перечислила в интервью основатель инициативы: скульптура «История любви» и скульптурная композиция «Режиссер. Наблюдатель» — телеканал ИНТЕР, компания «Люксоптика» — скульптура «Мир сквозь розовые очки» на Певческом поле, арт-объект «Пирожное» там же — подарок городу от телеканала 1+1, установление объекта «THE APPLE.ЯБЛОКО» на променадной части набережной Днепра поддержала компания с французскими инвестициями «Автомотив ЛТД».

Учредительница проекта Kiev Fashion Park рассказала, что сейчас поступает много новых идей для арт-объектов. Есть и меценаты, которые вопреки войне от чистого сердца хотят делать подарки Киеву, его гостям и жителям: «Настоящее время дает нам множество тем для вдохновения, но по многим причинам сейчас сложно планировать. Однако вопреки всему компании и меценаты интересуются арт-проектами». На вопрос о том, насколько уместно во время войны создавать арт-объекты, Елена Зубкова напомнила, что именно искусство помогало людям во времена сложных вызовов, потому что, созерцая прекрасное, человек может хотя бы на миг отвлечься от ужасов войны.

Ранее несколько семей киевских меценатов помогли защитить от обстрелов выдающиеся столичные памятники. Памятники Лесе Украинке и Тарасу Шевченко помогли защитить семьи Инны Кузьменко и Михаила Саськова, Антона Батина, Марьяны Гольдберг. Памятник Ивану Котляревскому имеет защиту благодаря Павлу Сидоренко, а памятник Михаилу Грушевскому помогла защитить Ольга Рутковская. Памятник основателям Киева — Кию, Щеку и Хориву и сестре их Лыбеди — защищен благодаря участию семьи Довгих: работы по созданию защитного сооружения взяла на себя компания Павла Сомова «ЭкоБуд», а материалы предоставила «Альтис-Констракшн» Александра Глимбовского.











