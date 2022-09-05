Народный депутат Украины Александр Качура рассказал о новом постановлении в европейские институты с целью ограничить россиянам получение шенгенских виз.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Наше требование к партнерам простое и понятное – россия должна быть изолирована от цивилизованного мира, как государство-агрессор, государство-террорист. Согласно социологическим опросам, большинство граждан рф поддерживают эту войну, именно поэтому они должны разделять ответственность за те преступления, которые совершает их армия», - отметил Александр Качура.

По его словам, такое решение может остановить распространение враждебной идеологии и российских нарративов в целом.

«Вместе с МИД мы наработали постановление об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – российской федерации. Более 30 коллег депутатов поддержали подписью эту инициативу и сегодня она была зарегистрирована в ВР под номером 7733», – подчеркнул Александр Качура.

Как отметил нардеп, постановление состоит из обращения ВРУ к институтам ЕС.

«Туризм в страны Европы – это привилегия, а не безусловное право. Верим, объединяемся, побеждаем!», - заявил Александр Качура.

Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ заметно развивается по нескольким направлениям.

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