Об этом он написал в своем Facebook.
«Наше требование к партнерам простое и понятное – россия должна быть изолирована от цивилизованного мира, как государство-агрессор, государство-террорист. Согласно социологическим опросам, большинство граждан рф поддерживают эту войну, именно поэтому они должны разделять ответственность за те преступления, которые совершает их армия», - отметил Александр Качура.
По его словам, такое решение может остановить распространение враждебной идеологии и российских нарративов в целом.
«Вместе с МИД мы наработали постановление об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – российской федерации. Более 30 коллег депутатов поддержали подписью эту инициативу и сегодня она была зарегистрирована в ВР под номером 7733», – подчеркнул Александр Качура.
Как отметил нардеп, постановление состоит из обращения ВРУ к институтам ЕС.
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«Туризм в страны Европы – это привилегия, а не безусловное право. Верим, объединяемся, побеждаем!», - заявил Александр Качура.
Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ заметно развивается по нескольким направлениям.
Также Politeka публиковала слова Олеся Дония: Осознание себя украинцем вдохновляло многих поистине геройских личностей на титанический труд.