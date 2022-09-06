Настоятель Свято-Воскресенского храма протоиерей Сергий Ющик рассказал, когда проходят богослужения с молитвой об усопших.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Православная церковь в годичном круге своего богослужения определила отдельные дни поминовения усопших. Нужно понимать, что каждая суббота является своеобразным заупокойным днём», - отметил Сергий Ющик.

Как отметил священнослужитель, если каждую субботу в храме совершается богослужение, то там уделена отдельная молитва за упокой.

«В годичном кругу богослужения Православной церкви есть особые субботы, которые называются «Родительские» или «Поминальные»: Поминальная суббота перед началом великого поста или Поминальная суббота перед праздником Святой Троицы», - подчеркнул Сергий Ющик.

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