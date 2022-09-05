Об этом он рассказал на канале my.ua.

«Те, кто хотят выехать, они найдут лазейку без государства, заплатят там кому-то, то есть, это точно в бюджет не пойдет. Понятно, что деньги портят людей, и не раз мы видели, что вскрываются схемы, и автобусами людей перевозят, и кому-то они платят. Проблема в том, что, обходя закон, никто ни копейки не платит в бюджет», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, платный выезд из Украины сделали, поскольку люди платили деньги непонятно кому, чтобы выехать, и эти деньги не поступали в бюджет. Теперь можно заплатить официально, чтобы пересечь границу, пополнив государственный бюджет и избежав криминальной ответственности за незаконный выезд.

«Я считаю, что взвешенные подходы еще и с конкретной оплатой в бюджет, - наверное, это правильное решение», - отметил Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог добавил, что в Украине есть немало людей, которые умеют и знают, как работать за границей и которые до войны пересылали миллиарды с других стран сюда. Именно поэтому им надо дать возможность выезжать за границу, чтобы поддержать экономику, но сделать это надо официально.

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