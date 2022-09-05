Об этом он рассказал на своем канале.

«За последнею неделю, согласно официальной статистике Генерального штаба украинской армии, уничтожено 2500 российских военнослужащих. Для сравнения, например, в прошлом месяце за такую неделю уничтожалось около тысячи российских военнослужащих. Если вы посмотрите на потери россии в танках, бронетранспортерах, грузовиках, вы тоже убедитесь, что эта цифра, по сравнению с предыдущим периодом, умножилась где-то на два с половиной», - отметил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что мы, может, и не знаем, идет наступление или нет, но зато видим, сколько российских военных и российской техники уничтожается ежедневно. Михаил Шейтельман подчеркнул, что мы приближаемся к юбилею, и на этой неделе может быть убит уже пятидесятитысячный военный рф.

«А любая смерть российского военнослужащего нам страшно приятна, потому что, если мы сможем уничтожить всех российских военнослужащих, война в Украине закончится, и наша цель будет достигнута. Конечно, цель – уничтожить всех российских военнослужащих», - добавил политтехнолог.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как лукашенко и путин создают культ своих личностей в школах.

Также Politeka ранее сообщала, что ситуация на юге Украины обостряется: оккупанты устроили массовый бунт и отказались воевать.