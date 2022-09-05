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Физическое отстранение Геннадия Корбана от управления обороной Днепра из-за невозможности попасть в Украину еще больше усилило влияние Александра «Нарика» Петровского на процессы в городе.



Печальный бизнесмен и вор в законе почти все время находится за пределами Украины, однако пытается влиять на Днепровский регион из-за своего компаньона - другого вора в законе - Сергей Олейник по прозвищу «Умка».



Недавно, с назначением Генеральным прокурором Украины Андрея Костина, его место в должности председателя парламентского комитета по правовой политике занял депутат от «Слуги народа» Андрей Маслов. Хотя он уроженец Кривого Рога, но, по информации СМИ, представляет интересы днепропетровского авторитета по прозвищу Нарик, который находится в давнем конфликте с руководством города.



Такое «укрепление» Нарика в Днепре несет прямую угрозу обороне города, поскольку «русский след» прослеживается по всему окружению Нарика.



В июне 2021 года бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброскин рассказал УНИАН, что к 2015 году на территории Украины было до 30 «воров в законе». Самым серьезным вором в законе он называл «Умку». «Умка» в Днепре представляет интересы другого «вора в законе» – Нарика.