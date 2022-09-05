Бандурист и боец ​​ТРО Тарас Компаниченко рассказал, какие песни он поет на проводах бойцов ВСУ в последний путь и как воспринимает каждую историю.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Есть ритуал, где матери, жене, дочери или отцу от президента дается флаг, отдается честь, сурма сурмит. Это красивые и достойные ритуалы. Говорится слово от имени государства, президента, главнокомандующего о том, что спасибо, примите этот флаг как символ того, что ваш сын, муж или отец погиб за Украину», - рассказывает Тарас Компаниченко.

Как отмечает бандурист, он часто смешивает поднимающие дух милитарные песни с действительно погребальными воинскими песнями. Такие вещи, объясняет гость программы, он сначала складывает на ходу, а затем это уложилось ему в определенные универсальные формулы.

В то же время он замечает, что, несмотря на использование универсальных формул, он всегда пытается сделать так, чтобы песня всегда соответствовала истории конкретного человека, а не была безличной. В частности, объясняет бандурист, если человек погиб на Слобожанщине, он поет именно об этом: «Искал чести и славы, бил за Украину и ген на Слободщине голову положил».

«Если на Донбассе – то на Донбассе, если это на Юге – тоже я пою об этом. То есть для меня каждая история индивидуальна. Я потом выплакиваю, хотя я не имею права плакать, но я срываюсь на «Заповити», – отмечает Тарас Компаниченко.

Как сообщала Politeka, Компаниченко рассказал, что сегодня российской культуре грозит уничтожение.

Также Politeka писала о том, что Компаниченко рассказал о своих коллегах в Беларуси и могут ли они повлиять на ситуацию с войной.





