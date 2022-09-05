Бандурист и боец ​​ТРО Тарас Компаниченко рассказал, как он песней провожает бойцов ВСУ в последний путь, и объяснил, что эти жертвы не напрасны, они исполняют украинский гимн.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, после того, как он проводит песней в последний путь украинских бойцов, люди подходят и благодарят его за это. В то же время сам бандурист признается, что не знает, что сказать, поэтому говорит, что это меньше всего, что он мог сделать.

«Где я черпаю силы? Я считаю, что просто нужно достойно поблагодарить, то есть нация должна быть благодарна. «Выполнили нации приказ святой, вам благодарна за это Украина». То есть достойно, достойно провести в этот последний путь», - отмечает Тарас Компаниченко.

По его словам, этому научились все украинцы, и с Западной Украины, и с Востока, они не отстраняются, не закрываются, не боятся, не останавливаются, а благодарят и проводят в последний путь воина и рыцаря, который исполнил гимн Украины, душу и тело возложил за нашу свободу.

«Поэтому сила состоит в том, чтобы в этот момент звучали произведения, которые, с одной стороны, усиливают трагизм ситуации, а с другой – дают осознание, что этот человек – не напрасная жертва. Это в контексте большой культуры, где этот человек не брошен никем», - объясняет Тарас Компаниченко.

Как сообщала Politeka, Тизенгаузен заявил, что сейчас даже в некогда русскоязычных городах Украины яростно ненавидят россиян.

Также Politeka писала о том, что Компаниченко рассказал, кто должен взять на себя вину за войну.