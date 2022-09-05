Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как рассказывает гость программы, после того, как он проводит песней в последний путь украинских бойцов, люди подходят и благодарят его за это. В то же время сам бандурист признается, что не знает, что сказать, поэтому говорит, что это меньше всего, что он мог сделать.
«Где я черпаю силы? Я считаю, что просто нужно достойно поблагодарить, то есть нация должна быть благодарна. «Выполнили нации приказ святой, вам благодарна за это Украина». То есть достойно, достойно провести в этот последний путь», - отмечает Тарас Компаниченко.
По его словам, этому научились все украинцы, и с Западной Украины, и с Востока, они не отстраняются, не закрываются, не боятся, не останавливаются, а благодарят и проводят в последний путь воина и рыцаря, который исполнил гимн Украины, душу и тело возложил за нашу свободу.
«Поэтому сила состоит в том, чтобы в этот момент звучали произведения, которые, с одной стороны, усиливают трагизм ситуации, а с другой – дают осознание, что этот человек – не напрасная жертва. Это в контексте большой культуры, где этот человек не брошен никем», - объясняет Тарас Компаниченко.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Взрыв на выставке в Чернигове: стало известно, кого задержали после несчастья
"Мисс Украина Вселенная" Неплях подчеркнула каждый изгиб идеальным платьем: "Предпочитаю быть королевой..."
ЧП настигло группу российских туристов, сразу шесть жертв: кадры и подробности проиходящего
Арестович обманывал украинцев, раскрыта печальная правда: "Улыбался в эфире и говорил, что..."
Как сообщала Politeka, Тизенгаузен заявил, что сейчас даже в некогда русскоязычных городах Украины яростно ненавидят россиян.
Также Politeka писала о том, что Компаниченко рассказал, кто должен взять на себя вину за войну.