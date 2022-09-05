Идеолог и журналист Олесь Доний рассказал, кто такие украинцы, кого ими можно считать и почему важно обязательно провести эту самоидентификацию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Принцип самоосознания себя другим, поначалу отличным от поляков и русских, в конце концов от других народов постепенно приводил к пониманию собственной отдельности и оригинальности. Осознание себя украинцем вдохновляло многих поистине геройских личностей на титанический труд во благо украинской культуры или обретение украинской государственности», - объясняет Олесь Доний.

В то же время идеолог отмечает, что согласно концепции «25 ступенек к общественному счастью» современное определение украинцев расширено, это не только тот, кто осознавал себя украинцем, и не только того, кто не знал и не употреблял такого слова в прежние времена.

В частности, отмечает он, в средневековье, во времена расцвета украинских княжеств будущее Украины планировали другого значения, но мы считаем эти периоды частью нашей культуры. Или, добавляет эксперт, в пример можно привести Шевченко, который в отличие от Кулиша не употреблял слова «украинец».

«Но ни у кого сомнений нет, что Тарас Шевченко – украинец, больше того – великий украинец», - подчеркивает Олесь Доний.

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