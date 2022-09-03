Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск в отношении Киевской городской государственной администрации и ее Департамента градостроительства и архитектуры, Совета обороны Киева и мэра столицы Виталия Кличко как председателя этого Совета.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В частности, неназванный истец требует упразднить противоправный протокол Совета обороны от 6 мая. В нем отмечается, что торговые сооружения временного характера, расположенные у станций метрополитена или бомбоубежищ, создают риск жизни людей. Департаменту архитектуры было поручено по своему усмотрению оперативно решать вопрос о переносе таких сооружений, что создало простор для злоупотреблений.

Также в иске оспариваются отдельные решения этого подразделения КГГА, а также Департамента городского благоустройства. Истец требует не выполнять их. Кроме того, дело касается договоров о долевом участии в содержании объектов городского благоустройства, а также их демонтаже. Суд пока решает, в каком порядке будет рассматриваться этот иск.