Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о результатах борьбы против россии на финансовом фронте по состоянию на 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Также Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, касающиеся бизнеса из рф.

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: