Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Каким образом убрать эту коррупцию, которая уже проникла даже в коммерческие структуры? Здесь без роли государства не обойтись. То есть, государство должно формировать очень действенные механизмы. Я считаю, есть три основных направления: это критическая инфраструктура, это транспортная логистика и железная дорога. То есть, вот надо создать абсолютно четкие сервисы, чтобы подключение к системами электроэнергии не полтора года занимало, а несколько месяцев», - сообщил Алексей Кущ.

По словам экономиста, также очень важно, чтобы государство развивало транспортную инфраструктуру вокруг промышленных платформ, которые возникают в Украине. Например, важно сделать так, чтобы малый и средний бизнес имели доступ к железной дороге. На данный момент, даже получить в Украине вагон для перевозки товаров в Европу невозможно.

«Поэтому это все должно обеспечить государство путем создания таких эффективных сервисов. Вот почему на макроуровне должно быть сильное государство, которое умеет защитить свой рынок, которое помогает своему бизнесу захватывать внешний рынок. А на микроуровне государство должно полностью самоустраняться, давать полную свободу», - отметил Алексей Кущ.

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