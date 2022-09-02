Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Культура – это то, что об эмпатии, культуре – это о сочувствии. Нам всегда упрекали, что в украинской культуре слишком много виктизма, что у нас комплекс жертв. Лучше быть с комплексом жертвы, чем с комплектом давящего и уничтожающего палача», - заявляет Тарас Компаниченко.
Поэтому, убежден он, российская элита должна признать за собой вину, это необходимо для того, чтобы российская культура осталась и сохранилась, ведь пока понятно, куда это все идет. Кобзарь утверждает, что преодоление цивилизационной и культурной пропасти теперь возможно только после покаяния агрессора.
«Поэтому мне кажется, что это возможно, когда будет покаяние, а покаяние возможно только тогда, когда россия проиграет, россия должна проиграть», - подчеркивает Тарас Компаниченко.
Тем не менее, констатирует кобзарь, они все оправдывают, а их культура не работает как зеркало, показывающее их недостатки. В частности, он упоминает о священниках, освящающих ракеты «Сатана», – это показывает уровень уничтожения общества и основ его морали.
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