Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о принятии законопроекта о возвращении акциза на топливо и объяснила, какие это будет иметь последствия для экономики Украины.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Налоговый комитет Верховной Рады одобрил доработанный законопроект №7668, который возвращает акцизы на топливо: на газ акциз в размере 52 евро за 1000 литров, акциз для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола приравнивается к 100 евро за 1000 литров и дизель – 100 евро за 1000 литров», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, это приведет к росту цен на товары и услуги, а также отразится на предприятиях, обеспечивающих миллионы рабочих мест в Украине. Поэтому, рассказывает журналистка, Федерация работодателей просит власти не возвращать акцизы на дизель, поскольку это приведет к инфляции и потере рабочих мест. К тому же, добавляет она, в Федерации работодателей подчеркнули, что подход к налогообложению топлива должен быть дифференцированным, ведь сжиженный газ и дизель стратегические для многих отраслей экономики.

«Повышение стоимости дизеля из-за возврата акцизного налога приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовых перевозок по автодорогам, к повышению себестоимости промышленной и аграрной продукции, к росту инфляции, что ставит под угрозу деятельность целых отраслей и под риск удержания рабочих мест. Это подчеркнули в Федерации работодателей», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, в Федерации работодателей призвали власти не унифицировать ставки акциза, а дифференцировать подход с учетом анализа влияния этого решения на экономику. То есть, объясняет журналистка, они хотят оставить нулевой ставку акциза на дизельное топливо, а ставку акциза на сжиженный газ - на уровне 52 евро за 1000 литров.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что будет с налогами в Украине в следующем году.

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