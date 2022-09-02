Политолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в Украине теперь ненавидят россию и все, что с ней связано.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Более полугода длится война в Украине, и российская пропаганда уже не вспоминает про цели этой, так называемой, спецоперации. Точнее, стыдливо обходит тему стороной. Каких же целей достигла россия в войне с Украиной? Денацификация? Сейчас даже в самых некогда русскоговорящих городах Украины люто ненавидят россиян и все, что связано с россией. По сути, вместо денацификации россия получила страну ярых националистов, которые никогда не поверяю в сказку про единый народ», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политолога, еще одной целью россии было уничтожение биолабораторий, но сейчас же в этот бред уже не верят даже сами россияне, именно поэтому эта тема так быстро исчезла с информационного пространства рф. Что же касается демилитаризации, то эта цель была также провалена. Сейчас в Украине столько оружия, сколько нам и не снилось в довоенный период.

«Еще была цель – освобождение жителей Донбасса. Так освободили, что там уже и мужчин не осталось. Тех, кто не успел или не смог сбежать, сделали просто пушечным мясом. Освободили Донбасс от инфраструктуры, мирной жизни и нормального будущего. Перемололи судьбы и жизни людей ради имперских амбиций сумасшедшего диктатора», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Китай отказался помогать россии: компании рф остались без важных деталей.

Также Politeka сообщала, что путина не останавливают провалы армии рф в Украине, готовится новое наступление: в США предупредили о сроках.