В течение июня – августа этого года в Донецкой области в результате вражеских артиллерийских обстрелов возникли масштабные пожары полей с зерновыми культурами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Территория, которая получила повреждения, составляет около 305,6 га. Специалистами Госэкоинспекции в Донецкой области произведены расчеты ущерба, нанесенного государству по данному факту. Ущерб природной окружающей среде составляет около 655 млн гривен.

В ходе таких пожаров происходит значительное загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения. Потоками воздушных масс продукты горения переносятся на значительные расстояния от эпицентра событий, нанося значительный ущерб окружающей среде не только Украины, но и соседних стран.

Соответствующие материалы и расчеты переданы в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и правоохранительных органов с целью документирования и взыскания причиненного вреда окружающей среде с российской федерации с помощью рычагов международного судопроизводства.